Оригинально, вкусно и быстро: Как приготовить яичницу в лаваше на завтрак

Хотите насладиться сытным, полезным и легким при приготовлении завтраком? Яичница с лавашем – это непринужденный способ удовлетворить ваш аппетит.

Если вы уже опробовали множество рецептов, мы предлагаем вам экспериментировать с этим необычным и одним из самых быстрых способов приготовления яичницы. В нескольких простых шагах вы получите вкусный и сытный завтрак.

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Ингредиенты:

Лаваш – 4 шт.

Яйца – 3 шт.

Колбаса – 100 г

Сыр твердый – 120 г

Помидор – 1-2 шт.

Масло сливочное – 10 г

Соль, перец черный большого помола – по вкусу

Способ приготовления:

В глубокую тарелку разбейте яйца, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и вылейте половину яичной смеси, раскладывая лаваш сверху. Добавьте тонко нарезанную колбасу и посыпьте тертым сыром. Уложите второй лаваш, добавьте нарезанные кольцами помидоры и еще раз посыпьте тертым сыром. Уложите третий лаваш, добавьте колбасу и сыр. Сверху уложите последний лаваш и вылейте оставшуюся яичную смесь. Жарьте яичницу на малом огне с обеих сторон под крышкой до готовности. Подаем на стол и наслаждаемся вкусом!

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