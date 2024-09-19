Осеннее равноденствие в Украине: приметы и запреты

22 сентября 2024 г. наступает астрономическая осень. Именно в этот день происходит осеннее равноденствие – особый момент, когда день и ночь длятся одинаковое количество времени.

Равноведение – это астрономическое явление, которое происходит дважды в год: весной и осенью. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор и его лучи падают вертикально на экватор Земли. Для нас, жителей Северного полушария, осеннее равноденствие означает начало астрономической осени. После этой даты дни становятся короче, а ночи – длиннее.

Традиции осеннего равноденствия

Издавна осеннее равноденствие считалось особым временем, связанным с завершением одного цикла и началом нового. Многие народы праздновали этот день, проводя всевозможные ритуалы и обряды.

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Что делать на равноденствие

Спасибо природе: В этот день принято благодарить природу за урожай и все блага, которые она дарит.

Поминать предков: Осеннее равноденствие – это также время для памяти умерших родственников.

Очистка пространства: Многие люди верят, что в этот день нужно избавиться от всего ненужного и отрицательного, чтобы освободить место для нового.

Традиционно считается, что ветви рябины, собранные в этот день, обладают защитными свойствами. Их вешают над дверью или окнами, чтобы уберечь дом от отрицательной энергии.

Запреты в день осеннего равноденствия?

Ссориться и конфликтовать: осеннее равноденствие – это время для гармонии и спокойствия. Поэтому следует воздержаться от ссор и отрицательных эмоций.

Брать или давать взаймы: считается, что такие финансовые операции могут принести несчастье.

Начинать новые дела: лучше завершить начатые проекты и подготовиться к новому циклу.

Осеннее равноденствие – прекрасная возможность остановиться, делать итоги и настроиться на новый этап жизни. Пусть этот день принесет вам покой, гармонию и положительные перемены.

Напомним, ранее мы писали о народных приметах, связанных с Солнцеворотом.

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