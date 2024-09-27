Осенний уход за розами: 6 вещей, которые обязательно необходимо сделать

Осенью розам необходим особый уход, чтобы обеспечить их подготовку к зимнему периоду. Это поможет растениям успешно пережить холода и обильно зацвести в следующем сезоне.

Команда UAportla совместно с ТСН делится советами, что следует сделать осенью, чтобы кусты роз оставались здоровыми и в следующем году радовали своим пышным цветением.

Как правильно ухаживать за кустами роз осенью

1. Остановить период активного роста. Осенью необходимо уменьшить полив, ведь кусты могут продолжать рост, выпуская новые листья и бутоны. Кроме того, стоит прекратить рыхление почвы, а также воздержаться от прививки бутонов и молодых побегов.

2. Обеспечить растениям подкормку без азотных удобрений. Осенью рост кустов замедляется, поскольку цветы готовятся к зимовке, а удобрения с азотом стимулируют образование новых листьев и бутонов. Это может привести к тому, что в холодное время растение замерзнет или станет уязвимым к вредителям. Для подкормки следует использовать удобрения с калием и фосфором, которые помогают укрепить устойчивость растения к холоду и заболеваниям. Подкормку следует прекратить за шесть недель до наступления морозов.

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3. Убрать территорию вокруг роз. На месте, где растут розовые кусты, необходимо удалить все сорняки и опавшие листья, а также очистить стебли от остатков листьев. Это поможет предотвратить распространение вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимуют в почве и снова появляются весной, повреждая кусты. Особое внимание следует уделить листьям с признаками плесени, пятен или ржавчины, поскольку они могут стать источником болезней в следующем сезоне.

4. Осенняя обрезка кустов. После начала ночных заморозков следует выполнить санитарную обрезку кустов. Удалите все бутоны и листья, обрежьте слабые побеги и те, что растут внутрь куста. Кроме того, необходимо убрать лишнюю поросль и подрезать чрезмерно длинные ветви. Обрезку стоит проводить постепенно, не за один раз. До наступления морозов на кусте должно остаться 3-5 крепких побегов с четырьмя хорошо развитыми почками. Делать обрезку следует в сухую, безветренную погоду.

5. Мульчирование роз. Чтобы кусты хорошо пережили зиму, толстый слой мульчи защитит их корни от температурных колебаний. Это особенно важно для привитых роз, чья корневая система более уязвима к холоду. Лучшее время для этого – вторая половина октября. Идеальный вариант мульчи – компост, который не только защитит, но и обогащает почву питательными веществами.

6. Подготовка роз к зиме. Кусты следует укрывать, когда температура достигнет нуля. Лучшее время для этого – конец ноября. Нужно установить дуги или другие опоры, чтобы держать утеплитель на месте. Это позволит уберечь розы от замерзания и от выпревания.

Напомним, ранее UAportlal рассказывал, как правильно высаживать розы осенью, чтобы они укоренились в холода.

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