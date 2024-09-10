Осенняя посадка деревьев и кустарников: что лучше высадить перед зимними холодами

Вскоре завершится сбор урожая, и появится возможность заняться посадкой деревьев и кустов.

Садоводы с опытом советуют осуществлять этот процесс именно осенью, даже несмотря на приближение холодов и зимы. Об этом пишет NV.

Почему лучше высаживать деревья и кусты осенью

Осенняя повышенная влажность способствует лучшему приживлению деревьев и кустов в почве. Их корневая система имеет время адаптироваться и укрепиться до наступления зимних морозов, что обеспечивает хороший старт весеннего роста.

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Деревья и кусты, посаженные осенью, развиваются быстрее и требуют менее интенсивного ухода. Плодовые растения, которые высажены таким образом, дают более вкусные, здоровые и сочные плоды благодаря лучшей подготовке к вегетационному периоду.

Какие деревья и кусты лучше сажать осенью

В осеннем саду хорошо адаптируются такие деревья, как яблони, груши, вишни, алыча и рябина. Среди декоративных деревьев к зиме можно высаживать иву, липу, клен, березу и ясень. Из хвойных деревьев подходят сосна и пихта. Для осеннего высаживания кустарников идеально подойдут малина, смородина, шиповник, крыжовник и калина. На юге Украины также можно дополнительно сажать черешню, персики и абрикосы.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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