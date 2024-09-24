Осенняя посадка лука: как сажать овощ на зиму, чтобы был большой урожай

Посадка лука осенью – отличный способ обеспечить себя ранним и богатым урожаем. Следуя определенным правилам, можно добиться отличных результатов даже в непростых климатических условиях. Рассмотрим, как правильно и в какие сроки высаживать лук под зиму. Об этом пишет РБК.

Выбор лука для осенней посадки

Ключом к успеху есть правильный выбор посадочного материала. Для зимней посадки рекомендуются морозостойкие сорта, такие как:

* "Радар"

* "Шекспир"

* "Сеншуй"

* "Трой"

* "Сеттон"

* "Ред Барон"

* "Сноуболл"

Важно обращать внимание на качество луковиц: они должны быть однотонными без признаков гниения или заболеваний. Оптимальный размер для посадки – луковицы диаметром 10-21 мм, поскольку большие могут быстро зацвести, а меньшие – не выдержать зимних условий.

Оптимальные сроки посадки

Время посадки лука зависит от погодных особенностей региона. Общее правило – высаживать за 2-3 недели до наступления устойчивых холодов. В северных областях это середина октября, в центральных – конец октября, а на юге – начало ноября.

Согласно лунному календарю, благоприятными днями для посадки считаются **5–11, 18–19 и 22–23 октября.**

Техника посадки лука под зиму

Подготовка участка – важный этап. Лук лучше всего растет на легких, хорошо дренированных почвах, особенно там, где раньше выращивали бобовые, томаты, огурцы, капусту или салат.

Выбранный участок должен хорошо освещаться, а почва должна быть питательной. За две недели до посадки внесите перегной или компост, перекопайте почву. Высаживайте лук на глубину 5 см, соблюдая расстояние 5-7 см между луковицами и 15-20 см между строк.

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Подготовка лука к высадке

Перед посадкой лук не нужно замачивать – он должен быть сухим для предотвращения гниения. Непосредственно перед высадкой можно обработать луковицы защитными средствами от болезней и вредителей.

Выбранный посадочный материал должен быть плотным, без повреждений или признаков гниения. Важно отбраковывать все луковицы с признаками болезней или повреждений.

Уход после высадки

С наступлением первых заморозков рекомендуется мульчировать почву слоем сухих листьев или хвои. При суровой зиме без снега дополнительно укройте грядки агроволокном или пленкой.

Весной, когда почва хорошо прогреется, укрытие снимают. Уход за луком включает регулярный полив, удаление сорняков и профилактическую обработку от вредителей.

Осенняя посадка лука не только обеспечивает ранний урожай, но и помогает сэкономить время весной, когда начинается активный сезон огородных работ.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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