Осьминог сбежал из кастрюли во время приготовления: видео спасения

В ресторане китайской кухни в Пекине прошла драматическая сцена: осьминог, которого повар варил в супе, решил устроить побег.

Маленький осьминог, продемонстрировав большую решимость, сумел выбраться из кастрюли, используя свои щупальца. Он отчаянно стремился избежать печальной участи ингредиента для блюда, пишет Bild.

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Однако его попытка уволиться окончилась неудачей. Осьминог случайно попал в другую кастрюлю, наполненную кипятком, и обжегся горячей водой.

После неудачного побега осьминог обессилено вернулся в исходное место. В конце концов, несмотря на отвагу, его все же подали на стол как часть блюда.

Интересные факты об осьминогах

Большинство осьминогов живут у побережья, прячась в скалах и кораллах. Им нравится жить в одиночку, поэтому они обустраивают себе уютные логова и защищают свою территорию.

Осьминоги плавают задом вперед, используя сифон для выталкивания воды. Их скорость может достигать 40 км/ч.

Взрослые осьминоги едят крабов, улиток, рыб и даже других осьминогов. Их клювовидный рот может укусить, а яд некоторых видов может быть смертельным.

Осьминоги строят логово из камней, используя свои присоски. Они даже могут построить "каменную дверь", чтобы закрыть свой домик.

Когда осьминогу грозит опасность, он может выпустить чернильное облако, чтобы запутать хищника. Он также может изменять цвет, чтобы слиться с окружающей средой.

У осьминога на самом деле 6 рук и 2 ноги! Руки используются для захвата пищи и передвижения, а ноги – для хождения по дну океана.

Существует 289 видов осьминогов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Некоторые осьминоги могут жить на суше, а другие – в самых глубоких частях океана.

Мимический осьминог может имитировать других морских существ, таких как медузы, морские змеи и крабы, чтобы отпугнуть хищников.

Осьминоги имеют большой и сложный мозг, отличную память и способность решать проблемы. Их даже считают одними из самых умных беспозвоночных.

У осьминогов кровь голубого цвета, потому что она содержит медь. Это помогает им выживать в прохладной воде.

Самка осьминога откладывает около 200 000 яиц и заботится о них до самого вылупления. Она не ест в течение этого времени и умирает от голода.

Напомним, во Франции водолаз спустился на дно снимать подводных жителей. Когда он фотографировал осьминога, тот решил попробовать себя как фотографа и похитил камеру у водолаза. Дайвер рассказал, что любознательный осьминог своими щупальцами обтянул его подводную камеру и перевернул сценарий таким образом, чтобы объектом исследования стал спустившийся фотографировать подводных жителей.

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