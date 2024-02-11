Основная причина, почему мыши проникают в ваш дом и как их остановить

Мыши – это не только неприятные соседи, но потенциальные переносчики болезней. Их вторжение в наш дом может стать серьезной проблемой.

Почему мыши ищут убежище в наших домах, объяснили эксперты santeplusmag.com.

Раньше: Пять способов раз и на всегда избавиться от мышей в доме

Мыши ищут пищу, и наш дом – это настоящая казна для них. Незакрытая свалка, остатки пищи на столе, незапечатанные пакеты с продуктами – все это лакомый кусочек для мышей.

Также мыши ищут тепло и уют, особенно зимой. Наш дом – это идеальное место, чтобы укрыться от холода. А еще наш дом – это безопасное место, где мыши могут укрыться от хищников.

Как избавиться от мышей?

Закройте доступ к пище: Держите мусорные баки плотно закрытыми, не оставляйте еду на столе, храните продукты в герметичных контейнерах.

Устраните запахи: Мыши не любят запах мяты, лаванды и эвкалипта. Распылите раствор эфирных масел этих растений в местах, где вы видели мыши.

Используйте ватные шарики, смоченные нашатырным спиртом или уксусом. Разместите их в местах, где могут скрываться мыши.

Также нужно регулярно осматривать свой дом на наличие щелей и дыр, через которые могут проникнуть мыши. Загерметизируйте все точки входа. Храните еду в герметичных контейнерах.

Профилактика лучше, чем лечение. Легче предотвратить появление мышей, чем потом избавиться от них.

Напомним, эксперты сказали, кто лучше ловит мышей и крыс: кот или кошка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!