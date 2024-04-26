Основные признаки дефицита витамина С
Проверьте себя, чтобы сезон ОРВИ не застал вас врасплох.
- Кровоточивость десен.
- Красные точки на коже (петехии).
- Ярко-красные волосяные фолликулы (перифолликулярное кровоизлияние), особенно на ногах.
- Синяки, которые легко возникают, без особых причин.
- Сухая, грубая, шелушащаяся кожа.
- "Гусиная" кожа на бедрах, ягодицах, руках с красноватым оттенком (фолликулярный кератоз).
- Частое кровотечение из носа.
- Медленно заживающие раны, долго "сидящие" пятна постакне.
Данные симптомы неспецифические и могут указывать на другие имеющиеся проблемы в организме!
Кстати, по химической структуре молекула витамина С очень похожа на молекулу глюкозы.
И если вы употребляете много сахара, то усваиваться организмом в первую очередь будет глюкоза. Поэтому у людей, которые едят много сладкого обычно имеется дефицит витамина С.
Также в дефиците по vitС всегда находятся курильщики.
Витамин С в большом количестве находится в надпочечниках и расходуется на производство стрессовых гормонов. Также витамин С крайне важен для выработки иммунных клеток лейкоцитов, для синтеза коллега, для стенок капилляров. Натуральный витамин С – мощнейший антиоксидант.
Пару слов по поводу аптечного витамина С. Аскорбиновая кислота – это синтетическая форма, которая не является полноценным витамином С. Чаще всего аптечный витамин С делают из серной кислоты и кукурузного крахмала.
В природе аскорбиновая кислота не существует сама по себе, она является лишь частью комплекса витамина С. И вылечить ту же цингу (крайнее проявление дефицита витамин С) аскорбиновой кислотой невозможно.
Также аскорбиновая кислота повышает в организме свободнорадикальное окисление, а значит может только усугублять воспалительные состояния организма.
Биодоступных форм vitС в аптеке не бывает. В основном я назначаю vitC с iherb.
Но хотелось бы сейчас больше направить ваш фокус внимания на максимально биодоступный vitС в продуктовой корзине.