Остановите нашествие улиток на огороде: пять натуральных средств избавиться от вредителей

Слизней и улиток ненавидят какие-либо огородники и садоводы. Эти вредители поедают сочные листья и побеги молодых растений. Они также могут поедать ягоды и фрукты.

Чаще слизни и улитки вредят таким огородным культурам: базилик, капуста, фасоль, салат, ревень, морковь, кольраби и листовая капуста. Химические репелленты в борьбе с улитками могут повредить как домашним животным, так и вашим растениям, поэтому лучше выбирать народные методы.

Специалисты из santeplusmag.com предлагают высаживать на огороде и в саду растения, которые отпугивают улиток и слизней: это розмарин, лаванда, шалфей, настурция, бегония и герань. Однако если высаживать уже что-то поздно, можно воспользоваться подручными средствами в борьбе с вредителями.

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Как избавиться от улиток в саду: эффективные методы

Установка барьеров. Улитки не любят медь, поэтому можно окружить растения медной проволокой. Также можно использовать пепел, яичную скорлупу, гравий, песок, опилки или кофейную гущу.

Использование мыла. Опрыскивание мылом из мыльных орехов вокруг растений поможет избавиться от вредителей.

Апельсиновые корки. Разбросайте их вокруг растений вечером, и утром найдете улиток рядом, что облегчит их уборку.

Чеснок. Его запах отпугивает вредителей. Для этого приготовьте мацерацию из измельченных зубчиков чеснока, которую можно использовать для опрыскивания растений.

Соль. Используйте соленую воду для опрыскивания мест, где больше всего скапливаются улитки, но осторожно, чтобы не навредить растениям. Следует взять 30 г поваренной соли и растворить в 1/2 л теплой воды. Хорошо перемешайте раствор и разбрызгивайте его в местах, чаще всего посещающих моллюски. Выполняйте эту обработку вечером или рано утром.

Предлагаем узнать, какие животные являются главными врагами слизней.

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