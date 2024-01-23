Будут дольше оставаться свежими: эксперты назвали 'лучшее место' для хранения яиц

Яйца являются одними из самых популярных продуктов в мире. Они являются основным ингредиентом во многих блюдах, от омлетов и блинов до выпечки и соусов.

Однако, если они хранятся неправильно, они могут быстро испортиться или стать опасными для употребления в пищу. Эксперты по Egg Info поделились советами по хранению яиц, чтобы они оставались свежими и безопасными в течение длительного времени.

Читайте также: Ученые объяснили, чем может быть опасное употребление более одного яйца в день

Где хранить яйца

Многие хранят яйца в дверце холодильника. Однако эксперты Egg Info рекомендуют хранить яйца в холодильнике на полке.

"Лучше всего хранить яйца в холодильнике. Таким образом, температура всегда будет постоянной, и ваши яйца будут свежими дольше", — говорят эксперты.

Это связано с тем, что температура в шкафах может колебаться, что может привести к порче яиц.

Как долго можно хранить яйца

Сырые яйца можно хранить в холодильнике до 5 недель. Однако если вы хотите, чтобы они оставались свежими в течение длительного времени, лучше их использовать в течение 3-4 недель.

Вареные яйца следует использовать сразу или в течение 2-3 дней после очищения.

Как хранить сырые яичные желтки и белки

Если у вас остались яичные сырые желтки или белки, их можно хранить в холодильнике до 4 дней. Чтобы их сохранить свежими, нужно разделить их и хранить в герметичных контейнерах.

Белки можно заморозить на срок до года. Чтобы это сделать, смешайте белки и взбейте их до густой пены. Затем перелейте его в герметичный контейнер и заморозьте.

Как заморозить сырые яйца

Сырые яйца можно заморозить на срок до года. Чтобы это сделать, разбейте яйца в миску и взбейте до однородной массы. Затем перелейте его в герметичный контейнер и замораживайте.

После заморозки яйца можно разморозить в холодильнике за 10-12 часов до использования.

Советы по хранению яиц

Вот несколько дополнительных советов по хранению яиц:

Всегда храните яйца в оригинальной упаковке. Не храните яйца в холодильнике рядом с продуктами с сильным запахом. Тщательно мойте руки перед и после того, как прикоснетесь к яйцам.

Следуя этим советам, вы можете сохранить яйца свежими и безопасными для употребления в пищу в течение длительного времени.

Ранее ученые предупредили об опасности употребления яиц на завтрак.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!