Оставаться свежими дольше: как правильно хранить салаты после праздников

Свежеприготовленные салаты – это вкусный и полезный вариант для праздничного стола. Однако, чтобы они оставались свежими и аппетитными в течение нескольких дней, необходимо соблюдать некоторые правила.

Об этом пишет Telegraf.

Не добавляйте заправки перед хранением

Заправка может привести к увяданию зелени в салате. Поэтому ее лучше хранить по отдельности и добавлять непосредственно перед подачей.

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Используйте свежие ингредиенты

Свежая зелень – это залог свежего салата. Поэтому выбирайте его тщательно, учитывая сроки годности. Кроме того, можно добавить в салат жесткие овощи, которые также помогут сохранить его свежесть.

Храните салаты в холодильнике

Лучшее место для хранения салатов – это нижняя полка холодильника. Там температура воздуха самая низкая, что предотвращает увядание ингредиентов.

Дополнительные советы

Перед хранением салата дайте ему остыть до комнатной температуры.

Если вы готовите салат с майонезом, лучше добавить его в отдельную емкость и хранить в холодильнике.

Напомним, диетологи дали советы, как полюбить салаты.

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