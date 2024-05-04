От каких привычек следует избавиться после 40 лет: они работают против вас

Возраст и вредные привычки оставляют свой след на лице и теле каждой женщины. После 40 лет важно не только правильно ухаживать за кожей, но и вести здоровый образ жизни. 40 лет – это не конец жизни, а только новое начало. Ведя здоровый образ жизни и заботясь о себе, вы сможете сохранить красоту, здоровье и молодость на долгие годы.

Диетолог Алиса Прошак назвала 5 привычек, которые вредят женскому организму после 40 лет.

Недостаточная физическая активность:

После 40 лет многие женщины становятся менее активными из-за занятости, семейных обязанностей или просто усталости.

Это приводит к уменьшению мышечной массы, увеличению жировой ткани, ухудшению кровообращения и обменным процессам.

Рекомендуется: Ежедневно уделять 30-40 минут физическим упражнениям: ходьбе, бегу, плаванию, танцам или йоге.

Неправильное питание:

С возрастом может изменяться отношение к питанию. Женщины могут не уделять внимания разнообразию и качеству пищи, или же наоборот, делить пищу на "плохую" и "добрую".

Это приводит к излишнему весу, увеличению риска развития болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Рекомендуется:

Кушать 5-6 раз в день небольшими порциями.

Включить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и нежирного мяса.

Ограничить употребление сахара, соли, трансжиров и обработанных продуктов.

Стресс и эмоциональное истощение:

Хронический стресс приводит к увеличению выработки гормона кортизола, который способствует накоплению жира в животе, ухудшает состояние кожи и волос, ослабляет иммунитет.

Рекомендуется:

Находит время для отдыха и релаксации.

Заниматься медитацией, йогой или другими практиками, помогающими снять стресс.

При необходимости обратиться за помощью к психологу.

Слишком много алкоголя:

Алкоголь усугубляет симптомы менопаузы, нарушает сон, повышает кортизол, замедляет восстановление после тренировок и повышает тревогу.

К тому же, алкоголь обладает высокой калорийностью и не пользуется здоровьем.

Рекомендуется:

Ограничить употребление алкоголя до 2-х порций в неделю.

Предпочитать качественное вино или сухой вермут.

Пить много чистой воды.

Негативное отношение к себе:

Неуверенность в себе и нелюбовь к собственному телу могут приводить к депрессии, тревоге, спазмам и мышечным зажимам.

Читайте также: Эксперт ответил о котором стоит пить кофе утром

Рекомендуется:

Сосредоточиться на своих сильных сторонах и достижениях.

Окружить себя положительными людьми.

Спасибо себе за ежедневные дела.

При необходимости обратиться за помощью к психологу.

Напомним, мы уже писали, сок которого овоща может помочь снизить давление.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!