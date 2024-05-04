От каких привычек следует избавиться после 40 лет: они работают против вас
Возраст и вредные привычки оставляют свой след на лице и теле каждой женщины. После 40 лет важно не только правильно ухаживать за кожей, но и вести здоровый образ жизни. 40 лет – это не конец жизни, а только новое начало. Ведя здоровый образ жизни и заботясь о себе, вы сможете сохранить красоту, здоровье и молодость на долгие годы.
Диетолог Алиса Прошак назвала 5 привычек, которые вредят женскому организму после 40 лет.
Недостаточная физическая активность:
После 40 лет многие женщины становятся менее активными из-за занятости, семейных обязанностей или просто усталости.
Это приводит к уменьшению мышечной массы, увеличению жировой ткани, ухудшению кровообращения и обменным процессам.
Рекомендуется: Ежедневно уделять 30-40 минут физическим упражнениям: ходьбе, бегу, плаванию, танцам или йоге.
Неправильное питание:
С возрастом может изменяться отношение к питанию. Женщины могут не уделять внимания разнообразию и качеству пищи, или же наоборот, делить пищу на "плохую" и "добрую".
Это приводит к излишнему весу, увеличению риска развития болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Рекомендуется:
- Кушать 5-6 раз в день небольшими порциями.
- Включить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и нежирного мяса.
- Ограничить употребление сахара, соли, трансжиров и обработанных продуктов.
Стресс и эмоциональное истощение:
Хронический стресс приводит к увеличению выработки гормона кортизола, который способствует накоплению жира в животе, ухудшает состояние кожи и волос, ослабляет иммунитет.
Рекомендуется:
- Находит время для отдыха и релаксации.
- Заниматься медитацией, йогой или другими практиками, помогающими снять стресс.
- При необходимости обратиться за помощью к психологу.
Слишком много алкоголя:
Алкоголь усугубляет симптомы менопаузы, нарушает сон, повышает кортизол, замедляет восстановление после тренировок и повышает тревогу.
К тому же, алкоголь обладает высокой калорийностью и не пользуется здоровьем.
Рекомендуется:
- Ограничить употребление алкоголя до 2-х порций в неделю.
- Предпочитать качественное вино или сухой вермут.
- Пить много чистой воды.
Негативное отношение к себе:
Неуверенность в себе и нелюбовь к собственному телу могут приводить к депрессии, тревоге, спазмам и мышечным зажимам.
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Рекомендуется:
- Сосредоточиться на своих сильных сторонах и достижениях.
- Окружить себя положительными людьми.
- Спасибо себе за ежедневные дела.
- При необходимости обратиться за помощью к психологу.
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