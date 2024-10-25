От лоферов до высоких сапог: какая обувь будет в моде осенью-зимой 2024-2025 года

Этот сезон отличается отходом от минимализма в пользу роскошных фактур – замши и лакированной кожи. Рассмотрим пять самых актуальных моделей обуви, которые стоит иметь в своем гардеробе. Об этом пишет ТСН.

Сапоги с высоким голенищем :

Обеспечивают комфорт в холодную погоду

Создают эффект более длинных ног

Идеально сочетаются с мини-юбками, трикотажем и леггинсами

Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

Замшевая обувь:

Уместна в разных стилях

Представлена в лоферах, ботильонах и ботфортах

Придает образу элегантности и статусности.

Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

Лоферы :

На толстой подошве в коричневых тонах

Зимние модели с мехом

Универсальность для разных стилей

Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

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Остроносые модели :

Зрительно удлиняют силуэт

Прекрасно смотрятся с джинсами и юбками меди.

Гармонируют с укороченной верхней одеждой

Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

Байкерские ботинки :

Идеальны для повседневных образов

Лучше всего подходят к многослойным комплектам

Требуют внимательного подбора под тип фигуры

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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