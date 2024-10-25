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От лоферов до высоких сапог: какая обувь будет в моде осенью-зимой 2024-2025 года

Цихоцкая Мария

От лоферов до высоких сапог: какая обувь будет в моде осенью-зимой 2024-2025 года
Рассмотрим пять самых актуальных моделей обуви

Этот сезон отличается отходом от минимализма в пользу роскошных фактур – замши и лакированной кожи. Рассмотрим пять самых актуальных моделей обуви, которые стоит иметь в своем гардеробе. Об этом пишет ТСН.

Сапоги с высоким голенищем :

  • Обеспечивают комфорт в холодную погоду
  • Создают эффект более длинных ног
  • Идеально сочетаются с мини-юбками, трикотажем и леггинсами
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

Замшевая обувь:

  • Уместна в разных стилях
  • Представлена в лоферах, ботильонах и ботфортах
  • Придает образу элегантности и статусности.
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

Лоферы :

  • На толстой подошве в коричневых тонах
  • Зимние модели с мехом
  • Универсальность для разных стилей
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

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Остроносые модели :

  • Зрительно удлиняют силуэт
  • Прекрасно смотрятся с джинсами и юбками меди.
  • Гармонируют с укороченной верхней одеждой
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay
Трендовые модели обуви. Источник: · Pixabay

Байкерские ботинки :

  • Идеальны для повседневных образов
  • Лучше всего подходят к многослойным комплектам
  • Требуют внимательного подбора под тип фигуры

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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