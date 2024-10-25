От лоферов до высоких сапог: какая обувь будет в моде осенью-зимой 2024-2025 года
Этот сезон отличается отходом от минимализма в пользу роскошных фактур – замши и лакированной кожи. Рассмотрим пять самых актуальных моделей обуви, которые стоит иметь в своем гардеробе. Об этом пишет ТСН.
Сапоги с высоким голенищем :
- Обеспечивают комфорт в холодную погоду
- Создают эффект более длинных ног
- Идеально сочетаются с мини-юбками, трикотажем и леггинсами
Замшевая обувь:
- Уместна в разных стилях
- Представлена в лоферах, ботильонах и ботфортах
- Придает образу элегантности и статусности.
Лоферы :
- На толстой подошве в коричневых тонах
- Зимние модели с мехом
- Универсальность для разных стилей
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Остроносые модели :
- Зрительно удлиняют силуэт
- Прекрасно смотрятся с джинсами и юбками меди.
- Гармонируют с укороченной верхней одеждой
Байкерские ботинки :
- Идеальны для повседневных образов
- Лучше всего подходят к многослойным комплектам
- Требуют внимательного подбора под тип фигуры
Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.
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