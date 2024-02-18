От метеоризма и головных болей: Кому можно и кому запрещено употреблять мятный чай

Мятный чай – это не просто вкусный напиток, но и источник полезных свойств, которые дарят вам здоровье и хорошее самочувствие. Попытайтесь его уже сегодня!

Это отличный способ согреться и улучшить свое самочувствие, пишет nv.ua. Добавьте мятный чай в свой рацион и наслаждайтесь его отличным вкусом и пользой для вашего здоровья.

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Вот лишь некоторые из его преимуществ:

Мята расслабляет мышцы желудка, облегчая такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея и метеоризм.

мышцы желудка, облегчая такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея и метеоризм. Снимает воспаление: Розмариновая кислота в мяте обладает противовоспалительными свойствами, что может помочь при сезонной аллергии и воспалительных заболеваниях кишечника.

Улучшение памяти и внимания: Исследования показали, что мятный чай способен улучшить когнитивные функции, такие как внимание и память.

Исследования показали, что мятный чай способен улучшить когнитивные функции, такие как внимание и память. Обезболивающая: Мята может облегчить головные боли, мигрени, мышечные спазмы и менструальные боли.

Мята может облегчить головные боли, мигрени, мышечные спазмы и менструальные боли. Мягкий чай борется с бактериями, вызывающими неприятный запах изо рта, даря вам свежее дыхание.

Однако существуют некоторые противопоказания к употреблению мятного чая:

Людям из ГЭРБ: Мята может расслаблять мышцу, отделяющую желудок от пищевода, что может привести к изжоге.

Мята может расслаблять мышцу, отделяющую желудок от пищевода, что может привести к изжоге. Беременным и кормящим грудью: Перед употреблением мятного чая следует проконсультироваться с врачом.

Вот несколько советов по приготовлению мятного чая:

Залейте 1-2 чайные ложки сушеной мяты кипятком.

Накройте чашку и дайте настояться чаю в течение 5-10 минут.

Процедите чай и по желанию добавьте мед или лимон.

Вы также можете использовать свежую мяту для приготовления чая:

Соберите несколько свежих листочков мяты.

Залейте их крутым кипятком.

Накройте чашку и дайте настояться чаю в течение 5-10 минут.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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