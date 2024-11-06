От них минимум шерсти и запаха: топ-2 породы кошек, идеально подходящие перфекционистам

Ищете идеального домашнего любимца? Следует обратить внимание на две особые породы кошек, сочетающих простоту ухода с отличным характером.

Британская короткошерстная кошка станет настоящим кладом для тех, кто ценит чистоту в доме. Их плотная короткая шерсть практически не линяет и не требует сложного ухода. Спокойный нрав этих кошек делает их замечательными компаньонами для семей с детьми. Об этом пишет Радиотрек.

Британская порода. Источник: Википедия Британская порода. Источник: Википедия

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Бенгальская порода – это выбор для любителей экзотики без лишних хлопот. Их гладкая шелковистая шерсть почти не оставляет следов в доме, а отсутствие характерного запаха делает их идеальными для квартирного содержания. Эти активные и любознательные кошки легко находят общий язык со всеми членами семьи, особенно с детьми, проявляя приверженность своим хозяевам. Их игривый характер и живой интерес ко всему новому делают их замечательными семейными любимцами.

Бенгальская порода. Источник: Википедия Бенгальская порода. Источник: Википедия

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