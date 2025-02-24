От них невозможно оторваться: топ новых мини-сериалов

Новые сериалы, появившиеся в конце 2024 года и начале 2025-го, поражают нестандартными сюжетами и глубокими историями. Если вы ищете что-то действительно увлекательное, стоит обратить внимание на уже выпущенные проекты.

РБК-Украина собрала для вас целый ряд коротких, но интригующих сериалов, от которых невозможно оторваться.

"Кассандра"

Один из новейших сериалов, рассказывающий о "умном" доме, в котором хозяйничает искусственный интеллект Кассандра. Долгие годы она ждала новых жителей, чтобы снова служить людям.

Однако со временем Кассандра начинает вести себя не как машина, а как настоящий человек. И не все его поступки можно предусмотреть или оправдать. Что из этого получится – стоит увидеть.

"Убивайте осознанно"

Юридическая драма с элементами триллера об адвокате, работающем на мафию. Его клиенты – опасные люди, а балансировка между работой и личной жизнью становится все сложнее.

Сможет ли главный герой выжить в такой среде и найти место для семьи? Один сезон этого сериала будет держать вас в напряжении до последней серии.

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"Яблочный уксус"

Эта история уже наделала шум. Главная героиня – блоггерша, которая стремится к безумному успеху и готова пойти на все ради популярности.

Она придумывает себе тяжелую болезнь и устраивает показательное "исцеление", чтобы привлечь внимание. Но чем это для нее обернется?

"Людвиг"

Жизнь главного героя – обычного кроссвордиста – была скучной и предсказуемой. Но все меняется, когда его брат-близнец загадочно исчезает.

Чтобы раскрыть тайну, Людвиг вынужден выдавать себя за брата и врать всем вокруг. Справится ли он с этой опасной игрой?

Напомним, ранее мы писали о топе романтических комедий.

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