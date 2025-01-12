От них перехватывает дух: топ украинских фильмов о войне

На Netflix доступно несколько украинских фильмов и сериалов, освещающих события после начала войны РФ против Украины. Эти картины позволяют понять, как война повлияла на людей и страну, и показывают разные аспекты героического сопротивления украинцев.

РБК-Украина подготовила подборку из 5 украинских фильмов и сериалов, отражающих события 2014-2022 годов.

"Пограничники" (2024)

Первый украинский сериал, посвященный жизни курсантов-пограничников.

Действие разворачивается в сентябре 2021 года. Молодые курсанты поступают в Национальную академию Госпогранслужбы Украины. Их наставником становится Иван Криницкий, ветеран АТО.

"Первые дни" (2023)

Первый украинский сериал на Netflix, получивший диджитал-премьеру одновременно в Украине и еще в 18 странах Европы.

Этот минисериал из шести эпизодов рассказывает отдельные истории людей, решивших остаться в Киеве, несмотря на опасность во время полномасштабного вторжения России.

"Я - Надежда" (2023)

Первый военно-драматический сериал, созданный во время войны, режиссером которого стал Денис Тарасов.

Сюжет основан на реальных событиях в Харькове.

"Буча" (2024)

Документально-художественный фильм, рассказывающий о волонтере, спасавшем людей из Бучи во время оккупации и массовых убийств мирных жителей российскими военными.

Сюжет базируется на реальной истории Константина Гудаускаса, волонтера с литовскими корнями.

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"Мирный-21" (2023)

Украинская военная драма режиссера Ахтема Сеитабаева, основанная на реальных событиях.

Фильм описывает героический бой луганских пограничников в июне 2014 года Российские спецслужбы пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда, стремясь повторить сценарий аннексии Крыма.

Ранее мы рассказывали, ученые сделали невероятное открытие по поводу вероятности возникновения жизни на Марсе.

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