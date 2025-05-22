От них следует держаться подальше: топ самых плохих моделей авто известных производителей

Даже у самых известных мировых автопроизводителей встречаются неудачные модели. Некоторые, несмотря на популярность, могут скрывать существенные технические недостатки.

Автомобильный журналист и эксперт Стивен Телеки в своем обзоре для издания SlashGear назвал пять моделей авторитетных брендов, которых, по его мнению, лучше избегать.

Одним из примеров стал гибридный Ford F-150. Хотя сам пикап является многолетним бестселлером американского рынка, его гибридная версия ознаменовалась низким уровнем надежности. Издание Consumer Reports даже включило ее в список наиболее проблемных моделей. Кроме того, показатели расхода горючего в городском режиме (около 11 литров на 100 км) разочаровывают для авто с гибридной силовой установкой.

Еще одна неудачная модель, по мнению эксперта, – электрический кроссовер Toyota bZ4X. Этот автомобиль должен стать первым серьезным шагом японского бренда в мир электрокаров, однако не оправдал ожиданий. Запас хода оставляет желать лучшего, а качество сборки уступает многим конкурентам на рынке.

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Chevrolet Malibu, хоть и остался популярным среднеразмерным седаном, тоже попал в антирейтинг. Модель практически не претерпела изменений с 2015 года, а с годами потеряла часть полезной оснастки. Вдобавок — устаревший интерьер, недорогие отделочные материалы и не слишком экономный расход топлива.

Среди моделей Honda эксперт выделил Passport. Он подчеркнул, что это не обязательно плохое авто, однако оно выглядит самым неудачным в линейке бренда. По словам Телеки, есть гораздо более удачные альтернативы, например Honda CR-V, которая пользуется большей популярностью среди водителей.

Завершает подборку Nissan Leaf. Этот электромобиль в свое время был революционным, но теперь, по словам эксперта, выглядит устаревшим. Его технологии не выдерживают конкуренции с современными аналогами, запас хода отстает, а цена кажется завышенной с учетом технических характеристик.

Таким образом, даже у топовых брендов случаются неудачные решения. Выбирая авто, следует ориентироваться не только на популярность марки, но и на актуальность технологий, реальные характеристики и отзывы владельцев.

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