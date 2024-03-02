Отчистить от налета, ржавчины и желтизны: три действенных средства для очистки ванны, которые есть у каждого дома

Белая ванна – мечта каждой хозяйки. Но со временем цвет теряет насыщенность, появляются желтизна, налет и ржавчина. И не всегда дорогостоящие средства могут справиться с этой проблемой. Но не спешите покупать их – ведь можно сделать ванную белой с помощью подручных средств, которыми пользовались еще наши бабушки. Расскажем, как быстро избавиться от желтизны, налета и ржавчины на ванной без лишних затрат. Об этом пишет ТСН.

Как очистить ванну от налета

Пищевая сода . Сначала тщательно вымойте ванночку. Затем смешайте 3 столовых ложки соды и 2 столовых ложки воды, натрите этой пастой поверхность. Через 20 минут смойте соду водой. Если загрязнения незначительны – ванна снова станет белой.

. Сначала тщательно вымойте ванночку. Затем смешайте 3 столовых ложки соды и 2 столовых ложки воды, натрите этой пастой поверхность. Через 20 минут смойте соду водой. Если загрязнения незначительны – ванна снова станет белой. Отбеливатель . Этим методом пользовались, когда не было широкого ассортимента моющих средств. Поскольку он вреден для кожи, наденьте перчатки. Сначала помойте ванну, затем нанесите отбеливатель на проблемные участки или всю поверхность. Через 30 минут смойте его теплой водой – ванна засияет.

. Этим методом пользовались, когда не было широкого ассортимента моющих средств. Поскольку он вреден для кожи, наденьте перчатки. Сначала помойте ванну, затем нанесите отбеливатель на проблемные участки или всю поверхность. Через 30 минут смойте его теплой водой – ванна засияет. Перекись и нашатырный спирт. Смешайте их в соотношении 1:3, хорошо натрите ванночку. Через 30 минут смойте раствор теплой водой. Это средство действует как отбеливатель – желтизна, налет и пятна исчезнут.

Как избавиться от ржавчины на ванне

Обычно ржавчина возникает там, где подтекает кран. Утекая, вода делает коричневые полосы на эмали. Сначала почините кран, затем приступайте к чистке.

Смешайте 100 г соды и 50 г воды, натрите этой смесью ванночку и места с ржавчиной. Через 15 минут смажьте стенки губкой, смоченной в уксусе. Образующаяся пена очистит все следы ржавчины и налета. Ванна снова засияет бельем!

Напомним, мы уже писали, как очистить ванну.

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