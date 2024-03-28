Отдаете счастье из дома: почему, по поверьям, нельзя занимать куриные яйца

Верите ли вы в приметы или нет, но знать о них интересно, они ведь популярны. Сегодня речь пойдет о народных приметах, связанных с куриными яйцами.

Наши предки верили, что яйца обладают не только пищевой ценностью, но и мистической силой. Конечно, не все верят в эти приметы. Но знать о них интересно, они ведь являются частью нашего фольклора, пишет ТСН.

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Вот некоторые из самых известных примет:

Нельзя выносить яйца из дома после заката или заносить в дом до рассвета. Считалось, что это может принести беду.

Считалось, что это может принести беду. Нельзя одалживать куриные яйца. Если вам все же нужно дать соседствующие яйца, их нельзя просить вернуть. Иначе вы можете взять на себя весь негатив этого человека.

Если вам все же нужно дать соседствующие яйца, их нельзя просить вернуть. Иначе вы можете взять на себя весь негатив этого человека. Нельзя давать соседям яйца на разведение. Это может привести к тому, что у вас будут переведены все куры.

Это может привести к тому, что у вас будут переведены все куры. Подкладывая яйца под наседку, нельзя делать это в воскресенье или до заката. Считалось, что из таких яиц вылупятся только петушки.

Считалось, что из таких яиц вылупятся только петушки. Количество яиц под наседкой должно быть нечетным. Если их будет четное количество, то из них ничего не вылупится.

Если их будет четное количество, то из них ничего не вылупится. Яйца без желтков, по поверью, несут петухи. Их считали несчастливыми и пытались поскорее выбросить.

Их считали несчастливыми и пытались поскорее выбросить. Подброшенное под дверь яйцо – это признак того, что на вас наводят уроки.

Яйцо, снесенное курицей в Страстную пятницу, считали оберегом. Его хранили в хлеву с домашней птицей.

Его хранили в хлеву с домашней птицей. Нельзя разбивать сырое куриное яйцо об угол стола. Это может оттолкнуть от вас талант и навлечь беду.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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