Отказалась от модных диет и похудела на 20 кг: врач поделилась секретом успеха

Врач похудела на 22,6 кг и держала вес в течение многих лет после того, как отказалась от модных диет. Она употребляла пищу с высоким содержанием белка и периодически голодала.

Как сообщает Business Insider, доктор Бетси Гранч испытала всевозможные диеты и планы похудения, однако не могла побороть лишние килограммы.

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Врач утверждает, что всегда была активной, но она питалась полуфабрикатами, поэтому ее вес полз вверх. Из-за лишнего веса она чувствовала дискомфорт.

В 2018 году после того, как она травмировала спину, Гранч поняла, что ей нужно изменить образ жизни. Она начала с периодической голодовки, съедая всю еду за день в течение шестичасового окна. Она также потребляла продукты с высоким содержанием белка и пищу с меньшим содержанием углеводов.

"Как только я начала внедрять эти изменения, вес просто быстро снизился", – сказала Гранч.

Она добавила, что сначала было "действительно трудно" перейти от трехкратного приема пищи к одному или двум за небольшой промежуток времени. По ее словам, чтобы побороть голод, она пила много костного бульона и воды.

Через несколько месяцев ее новый образ жизни стал нормальным, и он продолжал периодическую голодовку после завершения фазы похудения. Но сейчас она продлевает свое окно приема пищи примерно до восьми часов в некоторые дни, поскольку этот процесс легче управлять.

"Сейчас это лишь часть моего образа жизни", – сказала она.

Гранч придерживается такого графика приема пищи уже 5 лет и его вес держится на стабильной отметке.

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