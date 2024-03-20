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Откажитесь от капучино и вас удивит результат

Анита Луценко

Откажитесь от капучино и вас удивит результат

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Я не против кофе, доказано, что он в небольших количествах может быть даже полезен.

 

 

Но…

 

Если говорить о кофе черном, то это 0 ккал и никакого влияния на вес. Хотя есть исключение, если вы пьете ее и чувствуете тревогу, которую потом заедаете, это еще тот вопрос.

 

 

Поговорим о сладком кофе с молоком и сахаром.

Далее текст на языке оригинала

Навідміну від 0 ккал за день, тож і 0 ккал за рік.

 

 

У капучино, чи лате, чи якійсь ще каві - візьмемо 130 ккал / 1 шт

 

 

30 шт за місяць = 3900 ккал (що дорівнює 500 г жиру, якщо зверху норми споживання ккал за день)

 

 

1 капучино на день * 365 днів (рік) і отримуємо 47 тис 750 ккал додаткових, що дорівнюють 6 кг жиру.

 

 

Тож диявол в деталях як-то кажуть.

 

Змініть всього одну звичку і побачите результат за рік не в плюс, а в мінус.

 

 

За умов катастрофічного наростання проблеми ожиріння – має сенс!

 

Якщо ви не любите чорну каву і маскуєте її гіркий смак молоком, цукром, корицею, шоколадом, сиропом – може ви не любите каву??

 

 

Кожен пост в цьому акаунті є інформаційним до розмірковувань. Не є керівництвом до дій і не включає інструкцій. Інформація розрахована на здорових людей. Людям із проблемами із здоров’ям рекомендовано звернутися до профільного лікаря для вирішення індивідуальних проблем.

Источник:instagram.com

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