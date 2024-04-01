Открытие медиков: от каких пяти заболеваний может спасти обычный кофе

Каждый день начинается с чашки ароматного кофе, который не только добавляет энергии, но и создает хорошее настроение на весь день. Кофе – это самый любимый напиток в мире с множеством вариаций и способов приготовления. Кроме того, он имеет немало полезных свойств.

Команда UAportal собрала список из пяти заболеваний, которым может предотвратить регулярное потребление кофе. Это связано с наличием в нем жизненно необходимых макроэлементов, белков, клетчатки и кофейного масла.

Польза кофе для здоровья

Регулярное употребление черного кофе может оказать положительное влияние на наше здоровье. Она не только улучшает когнитивные функции, такие как память и зрение, но поднимает настроение и жизненный тонус. Тем не менее есть более существенное влияние напитка на наше здоровье — кофе способен предупредить пять заболеваний.

Кофе защищает от рака молочной и предстательной железы. Напиток содержит антиоксиданты, увеличивающиеся в процессе обжаривания зерен. Эти соединения борются со свободными радикалами, которые могут вызвать рак, проблемы с мозгом, преждевременное старение и повреждение ДНК. Таким образом, кофе может защитить от рака груди и простаты.

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Профилактика неврологических болезней. Кофеин в кофе стимулирует нервную систему и может предотвращать болезни Паркинсона и Альцгеймера. Употребление двух чашек кофе ежедневно может снизить риск этих состояний.

Защита печени. Три чашечки кофе в день могут уменьшить риск цирроза печени, особенно среди любителей алкоголя, и предотвратить ожирение печени.

Снижение риска диабета. Антиоксиданты и кофейное масло в напитке могут снизить риск развития диабета II типа. Употребление трех чашек кофе в день может оказаться полезным в этом аспекте.

Повышение физической активности. Кофеин может повысить уровень адреналина в крови, что способствует физической активности, выносливости и поддержанию мужской половой системы. Он может увеличить физическую выносливость на 25%.

Рекомендации по применению

Без противопоказаний можно пить до трех чашек кофе в день. Важно, чтобы кофе был высокого качества и правильно приготовлен, поскольку растворимый кофе не обладает такими же полезными свойствами.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому категорически противопоказано пить кофе.

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