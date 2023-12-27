Отложите до теплого времени: от каких средств для волос стоит отказаться зимой

С приходом холодов волосы нуждаются в особом уходе. Низкие температуры, сухой воздух и ветер делают локоны более ломкими и подверженными повреждениям. Чтобы защитить волосы от негативного воздействия зимы, важно внести изменения в свою бьюти-рутину.

Об этом пишет Ukr.media.

Что нужно исключить из ухода за волосами зимой

Шампуни глубокой очистки. Шампуни глубокой очистки предназначены для удаления из волос и кожи головы загрязнений и остатков стайлинга. Однако зимой они могут пересушить волосы и кожу головы, что приведет к ломкости, зуду и выпадению волос. Если вы используете шампунь глубокой очистки, делайте это не чаще одного раза в месяц.

Солевые спреи. Солевые спреи дают волосам объем и помогают зафиксировать укладку. Однако они также могут пересушить волосы, особенно если они склонны к ломкости. Если вы не можете отказаться от солевых спреев, используйте их не чаще раза в неделю.

Тяжелые масла. Тяжелые масла, такие как кокосовое или оливковое, обеспечивают волосам питание и увлажнение. Однако они также могут обременить волосы, что приведет к его ломкости и потере объема. Если вы используете тяжелые масла для ухода за волосами, наносите их на кончики волос, избегая корней.

Лак для волос. Лак для волос помогает зафиксировать укладку и оградить волосы от ветра и снега. Однако он также содержит спирт, который может пересушить волосы. Чтобы защитить волосы от негативного воздействия зимы, используйте фиксирующие спреи без спирта.

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Что нужно добавить в уход за волосами зимой

Маски. Маски для волос – это лучший способ увлажнить и питать волосы зимой. Используйте маски один-два раза в неделю.

Бальзамы. Бальзамы помогают восстановить структуру волос и сделать его более гладкими и блестящими. Используйте бальзамы после каждого мытья волос.

Несмываемые кондиционеры. Несмываемые кондиционеры помогают запечатать влагу в волосах и оградить их от негативного воздействия окружающей среды. Используйте несмываемые кондиционеры каждый день.

Напомним, мы уже писал, как отрастить длинные и здоровые волосы.

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