Овен, Лев или Телец: какие знаки зодиака не могут жить без яркого секса

Некоторые люди имеют тенденцию быть более страстными и интенсивными, когда дело касается любви и отношений. Их преданность непоколебима, а их чувства глубоки.

Согласно астрологии, есть сразу несколько знаков зодиака, имеющих навязчивые любовные привычки. Об этом говорится в материале издания Timesofindia .

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Овен

Знаком зодиака Овен управляет Марс, планета страсти и желания. Овны известны своей импульсивной и авантюрной натурой, что может побуждать их искать физическое удовольствие.

Телец

Тельцами управляет Венера, планета любви и чувственности. Тельцы очень ценят физические удовольствия и иногда могут отдать им приоритет.

Лев

Львы жаждут внимания и восхищения, и они часто наслаждаются острыми ощущениями романтических и физических завоеваний. Их харизматическая природа может вовлекать в ситуации, управляемые сладострастием.

Весы

Весами руководит Венера, их тянет к красоте и романтике. Их стремление к гармонии и наслаждениям иногда может привести к тому, что они зацикливаются на физическом влечении.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о лучших любовниках среди знаков зодиака.

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