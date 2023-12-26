Овсянка и яйца: Джейми Оливер поделился 3 полезными и простыми рецептами для быстрого завтрака

Что приготовить на завтрак из овсянки и яиц

Вкусный и питательный завтрак – отличный способ начать день. Но что делать, если вы не любите обычную овсяную кашу? Вот несколько интересных сочетаний, которые дополнят привычный вкус.

Британский повар Джейми Оливер предлагает несколько оригинальных рецептов завтраков с овсянкой и яйцами, которые можно приготовить быстро и просто.

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Овсяная каша с фруктами и орехами

Этот рецепт является базовым, и вы можете добавлять к нему различные фрукты и орехи по своему вкусу.

Ингредиенты:

100 г сухофруктов (изюм, курага и т.п.)

50 г несоленых орехов (миндаль, фундук, грецкие орехи и т.п.)

50 г семян (тыквы, подсолнечника, кунжута, мака и т.п.)

400 г овсяной крупы

1 ч. л. молотой корицы

400 мл молока или натурального йогурта

1 яблоко

Приготовление:

Размельчите сухофрукты и орехи. Смешайте их с овсяной крупой, семенами и корицей. Добавьте молоко или натуральный йогурт и нарезанные фрукты. Залейте смесь в миске водой и поставьте в холодильник на ночь. Утром перемешайте кашу и подавайте.

Завтрак с яйцами и авокадо

Этот рецепт идеально подходит для любителей завтраков с яйцами.

Ингредиенты:

1 красный перец

4 зеленые луковицы

1/2 авокадо

1 ст. л. оливкового масла

1 сладкий картофель

2 яйца

2 ст. л. сырую

(по желанию) 1/2 красного чили

(по желанию) несколько веточек свежей зелени

Приготовление:

Нарежьте перец тонкими полосками. Мелко нарежьте зеленый лук. Очистите авокадо от кожуры и нарежьте кубиками. Разогрейте оливковое масло на среднем огне в сковороде. Добавьте перец, зеленый лук и авокадо. Жарьте в течение 3-4 минут или до мягкости. Нарежьте сладкий картофель кубиками и добавьте его к сковороде. Жарьте еще 3 минуты. Разбейте яйца в сковороду. Приправьте солью и перцем. Накройте сковороду крышкой и готовьте к готовности яиц. Посыпьте завтрак творогом и (по желанию) красным чили и свежей зеленью.

Классический английский завтрак

Этот завтрак – настоящий заряд энергии на весь день.

Ингредиенты:

3 полоски копченого бекона

4 сосиски чиполата

1 ст. л. оливкового масла

160 г помидоров

4 яйца

3 ломтика хлеба

Приготовление:

Разогрейте сковороду на среднем огне. Разместите бекон и сосиски. Жарьте в течение 10-12 минут или до готовности. Удалите бекон и сосиски из сковороды, оставив жир. Добавьте в сковороду помидоры и жарьте несколько минут. Разбейте яйца в сковороду. Приправьте солью и перцем. Накройте сковороду крышкой и готовьте к готовности яиц. Поджарьте хлеб. Подавайте завтрак с хлебом.

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