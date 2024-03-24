Овсяное постное печенье за считанные минуты: рецепт
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Любимое овсяное печенье можно приготовить в считанные минуты! Это рецепт постного печенья, без яиц и сливочного масла - не только во время поста, но и для тех, кто придерживается вегетарианства.
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- 100 гр овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
- 100 гр муки
- 40 гр растительного масла
- 50 мл апельсинового фреша
- 50 гр сахара
- 5 гр разрыхлителя
- 50 гр черного шоколада
- цедра 1 апельсина
- соль
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Пробиваем овсяные хлопья с мукой в кофемолке или комбайне с ножами до состояния грубой муки.
Шаг 2
Добавляем цедру апельсина, соль, разрыхлитель и сахар.
Шаг 3
Шоколад топим в микроволновке или на паровой бане, соединяем с растительным маслом, добавляем теплый апельсиновый фреш.
Шаг 4
Смешиваем сухие ингредиенты с мокрыми.
Шаг 5
Руки смазываем растительным маслом, формируем шарики размером как крупный грецкий орех.
Шаг 6
Выкладываем на пергамент, чуть приплюскиваем, выпекаем при температуре 170°С 15-18 минут.