Оздоровит и заставит их цвести: эксперты назвали продукт, который спасет ваши орхидеи

Лимонный сок – это доступное и эффективное средство, которое можно использовать для ухода за орхидеями. Он помогает растениям расти здоровыми, сильными и цветущими.

Орхидеи любят кислую среду. Лимонный сок помогает поддерживать этот уровень кислотности, что важно для здоровья растения, пишет gardenforindoor.

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Кроме того, лимонный сок содержит антиоксиданты, помогающие защитить орхидеи от болезней и вредителей. Он также содержит калий и витамин С, способствующий росту и развитию растения.

Как использовать лимонный сок для орхидей?

Полив. Добавьте несколько капель лимонного сока в воду для полива орхидей. Это поможет поддерживать кислую среду и снабдить растение питательными веществами.

Протирание листьев. Смешайте свежий лимонный сок с водой и протрите листья орхидей. Это поможет удалить пыль и грязь, а также придаст листьям блеска.

Чтобы полить лимонным соком орхидею, выполните следующие действия.

Налейте 200 мл теплой воды в чашку.

Добавьте в него 10 капель лимонного сока.

Поместите орхидею в раствор на 30 мин.

Поверните орхидею на прежнее место.

Этот метод можно использовать не чаще одного раза в месяц.

Как использовать лимонный сок для протирания листьев орхидей?

Смешайте 10 капель свежевыжатого лимонного сока с 200 мл мягкой, чистой воды комнатной температуры. Увлажните ватный диск в полученном растворе. Протрите листья орхидеи со всех сторон. Избегайте попадания раствора в корни и точки роста листьев.

Этот метод можно использовать не чаще одного раза в месяц.

Внимательно! Не используйте чистый лимонный сок для полива или протирания листьев орхидей. Это может привести к повреждению растения.

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