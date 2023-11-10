Озеро на Гавайях выкрасилось в невероятный розовый цвет: какая причина (фото и видео)

На Гавайях озеро Кеалия на острове Мауи выкрасилось в ярко-розовый цвет. Причиной такого явления стали токсичные водоросли и одноклеточные организмы под названием галобактерии.

Галобактерии – это тип бактерий, процветающих в интенсивно соленой среде и выделяющих красный пигмент. Хотя сами по себе они не опасны, их присутствие не предвещает ничего хорошего для животных и растений, обитающих здесь.

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"Запасы воды на Мауи – это сложная тема", – прокомментировал житель Мауи, художник и видео-продюсер Молли Айхенбергер в комментарии Newsweek.

"Этот тип бактерий преуспевает в условиях высокой солености, и в последнее время сухость водно-болотных угодий могла способствовать этому явлению", — отметил он.

Отмечается, что вода в Кеалие сейчас вдвое соленее морской. Такая высокая соленость, вероятно, вызвана продолжающейся засухой на Мауи – когда вода в пруду улетучивается, соль внутри становится еще более концентрированной.

Напомним, в результате извержения вулкана в Японии образовался новый остров.

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