Оживет и расцветет: как приготовить апельсиновую воду для орхидей

Апельсиновая вода – это эффективное домашнее удобрение для орхидей, содержащее витамины Р и С. Они необходимы для роста и цветения данного сорта цветов.

Об этом пишет ТСН.

Как приготовить апельсиновую воду для орхидей.

Для приготовления апельсиновой воды для орхидей вам понадобится:

1 апельсин

1 литр воды комнатной температуры

Приготовление:

Нашинкуйте апельсин на мелкие кусочки или измельчите его в блендере. Залейте апельсиновые кусочки водой и оставьте настаиваться в день. Процедите настойку через сито или марлю.

Читайте также: Будет расти быстрее и здоровее: как самостоятельно сделать удобрение для орхидеи

Как использовать апельсиновую воду для орхидей

Полить орхидею апельсиновой водой можно двумя способами:

Поливайте орхидею апельсиновой водой вместо обыкновенной воды. В этом случае апельсиновую воду нужно использовать один раз в месяц.

Оставьте орхидею в апельсиновой воде на 10 минут. Этот способ подпитки орхидей более эффективен, поскольку корни орхидеи получают больше питательных веществ.

Напомним, мы уже писали,где держать орхидею в квартире зимой, чтобы растение не страдало.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !