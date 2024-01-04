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Оживет и расцветет: как приготовить апельсиновую воду для орхидей

Цихоцкая Мария

Оживет и расцветет: как приготовить апельсиновую воду для орхидей

Апельсиновая вода – это эффективное домашнее удобрение для орхидей, содержащее витамины Р и С. Они необходимы для роста и цветения данного сорта цветов.

Об этом пишет ТСН.

Как приготовить апельсиновую воду для орхидей.

Для приготовления апельсиновой воды для орхидей вам понадобится:

  • 1 апельсин
  • 1 литр воды комнатной температуры

Приготовление:

  1. Нашинкуйте апельсин на мелкие кусочки или измельчите его в блендере.
  2. Залейте апельсиновые кусочки водой и оставьте настаиваться в день.
  3. Процедите настойку через сито или марлю.

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Как использовать апельсиновую воду для орхидей

Полить орхидею апельсиновой водой можно двумя способами:

  • Поливайте орхидею апельсиновой водой вместо обыкновенной воды. В этом случае апельсиновую воду нужно использовать один раз в месяц.
  • Оставьте орхидею в апельсиновой воде на 10 минут. Этот способ подпитки орхидей более эффективен, поскольку корни орхидеи получают больше питательных веществ.

Напомним, мы уже писали,где держать орхидею в квартире зимой, чтобы растение не страдало.

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