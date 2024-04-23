Палеонтологи обнаружили, возможно, наибольшую змею, когда-либо существовавшую на Земле (фото)

Ученые из Индийского технологического института Рурки совершили сенсационное открытие, которое может изменить наше представление о доисторическом мире. Им удалось найти окаменелости совершенно нового вида древней змеи, которая, вероятно, была одной из величайших змей, когда-либо существовавших на Земле.

Окаменелости были обнаружены в буроугольной шахте Panandro в штате Гуджарат, Индия. Исследователям удалось обнаружить 27 позвоночных костей, которые, вероятно, составляют позвоночник змеи. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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По оценкам, длина животного составляла от 11 до 15 метров, что делает его сопоставимым с гигантской титанобоа, обитавшей в Южной Америке около 60 миллионов лет назад.

Новый вид змеи получил название Vasuki indicus, в честь змеи по индуистской мифологии, обвивающей шею бога Шивы. Она принадлежит к вымершей семье Madsoidae, представители которой когда-то проживали в Африке, Европе и Азии.

Ископаемая змея Vasuki indicus. Источник: twitter.com/iitroorkee Ископаемая змея Vasuki indicus. Источник: twitter.com/iitroorkee

Ученые полагают, что Vasuki indicus появилась в Индии около 56 миллионов лет назад, а затем распространилась на другие континенты. Этот период, известный как эоцен, характеризовался появлением первых предков и близких родственников современных млекопитающих.

Напомним, палеонтологи Китая совместно с коллегами из Германии и Мьянмы обнаружили уникальную находку – ископаемые остатки ленточного червя, сохранившегося в янтаре, ему 99 миллионов лет.

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