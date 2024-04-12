Парадокс с бананами в СССР: не все знали, как они выглядели на самом деле

Так, друзья — сегодня будет интересный пост о бананах в СССР — явлении в те годы редком и дефицитном) Сижу вот, ем бананы и вспоминаю о том, как продавались бананы в СССР. Сейчас в это трудно поверить, но в советское время бананы были жутким дефицитом и считались редким деликатесом, даже большим, чем мандарины к Новому году, чем-то вроде красной икры. Бананы неоднократно показывались в советских фильмах и мультиках в виде того самого вожделенного деликатеса, и даже существовал такой мультфильм "Три банана" — о том, как мальчик отправился за бананами в далёкую сказочную страну.

В последние советские годы я несколько раз ел бананы — родителям приходилось доставать их "с боем" в длиннющих очередях, но зато если их уже покупали, то покупали столько, что можно было есть бананы сколько хочешь — все несли из магазинов полные сумки бананов и ставили их "дозревать" поближе к батарее.

Как бананы появлялись в СССР?

Для начала несколько слов о том, как вообще бананы попадали в СССР. В силу географического положения в самом СССР бананы не росли (они предпочитают произрастать поближе к экватору), поэтому закупать их приходилось во всяких "дружественных странах" вроде африканских и южноамериканских республик (у меня есть сильное подозрение, что это был натуральный обмен на что-то вроде автоматов Калашникова).

В зрелом (желтом) виде бананы имеют свойство быстро портится, и поэтому везли их в СССР еще зелеными — благо бананы имеют свойство дозревать до нужной кондиции, уже будучи снятыми с дерева. На прилавки бананы поступали еще зелеными, что часто рождало курьезы вроде того, что был как-то описан на Лепре:

Мы "отоварились" около полуночи. Мама, папа, я — три килограмма. Три килограмма деревянных люминесцентно–зеленых бананов. Тут надо заметить, что мои родители покупали бананы во второй раз в жизни, поэтому были опытными, в части бананов, потребителями. Эти зеленые стручки мы засунули в валенки и положили на шкаф — "доходить", т.е. зреть. Прошло сколько–то там дней. И, о чудо, родители достали мне со шкафа желтые, мягкие, вкусные бананы! И вот я, двенадцатилетний мальчик, выхожу на улицу с дефицитным бананом в руке и улыбкой шире плеч. Навстречу соседка, тетка лет 35. — Дима, а что это такое ты ешь? — Тетя Света, это банан. Мы же вместе в очереди стояли. — Так они же зеленые и деревянные! — Незрелые были. Они, как помидоры, тоже на шкафу доходят. — Чёрт!, — изрекла тетя Света. — А мы восемь часов отстояли в очереди, в час ночи пришли домой, попробовали: деревяшка и во рту вяжет. Решили, что сырыми бананы не едят и сварили их. Какой–то клейстер получился. В унитаз все вылили. А они, оказывается, вот какие!!! Дим, дай хоть попробовать? Я протянул ей банан. Она наклонилась, осторожно взяла в рот кончик, откусила… И переменвшись лицом прошептала: — Мляяяяять! Какие мы идиоты, но кто же знал…

У этого рассказа, кстати, была еще и первая часть, связанная с "дефицитностью" бананов в СССР — в один из магазинов завезли бананы, мгновенно выстроилась километровая очередь за ними, и люди начали выяснять отношения с администрацией магазина, требуя, чтобы магазин в этот день работал "до последнего банана", а не до регламентного закрытия. Потребовалось даже вмешательство местного райкома партии, который "встал на сторону народа" и потребовал, чтобы магазин работал допоздна.

Родители рассказчика отоварились бананами около полуночи.

В пятидесятые годы, кстати, никто в СССР толком не видел настоящих бананов — с этим связан интересный парадокс из фильма тех лет "Старик Хоттабыч", там Вольке, который попал в Индию, подарили связку бананов — советские декораторы слепили их из папье-маше и покрасили в тёмно-зелёный цвет)

Привозили бананы точно так же, как и сейчас — в больших картонных коробках, примерно в таких, как на фото — из гофрокартона, с двумя дырочками для переноски с каждой стороны. По наличию валяющихся вокруг магазина коробок можно было определить, что в магазине продаются либо недавно продавались бананы:

Где и как продавались бананы?

Чаще всего бананы продавались в столицах союзных республик и в крупных городах СССР, для жителей провинции и глубинки это был невероятный "заморский деликатес". У партийной номенклатуры бананы, разумеется, были на столе в любое время года и в любом количестве, но то такое, как хорошо сказано в фильме "Кин-Дза-Дза" — "народ и правительство у нас живут на разных планетах". В последние советские годы бананы были дефицитом и в Минске — я лично помню гигантскую "банановую" очередь в местный гастроном, она растянулась на несколько десятков метров и стояло в ней ну никак не меньше сотни человек.

Что интересно, очередь была не в самом магазине, а с "черного хода" — с обратной стороны магазина были такие ворота, к которым подъезжали грузовики с продуктами, так вот бананы продавали через них. Почему было так? Видимо, продавцы решили подороже распродать дефицитный товар всем желающим по немного завышенной цене, после чего пробить по кассе бананы по номинальной цене, немало наварившись на этом. Вот вам истинное "нравственное лицо" советской системы, и так было во всём — врачи лечили "за шоколадки", преподаватели принимали зачеты за армянский коньяк и т.д. Не хочешь нести презент — получишь всё то же самое, но хуже. Или вообще не получишь.

Но вернемся к нашим баранам бананам. Помимо "обычных" бананов в позднесоветские годы продавались ещё вяленые — такие сушеные бананчики размером примерно с указательный палец, приторного вкуса и напоминающие по консистенции и вкусу сушеные финики. Были они в таких прозрачных пачках где-то по 10-15 штук, и лично я их не очень любил. Упаковка выглядела примерно так:

Кстати, в перестроечное время продавались ещё жуткие резаные ананасы в целлофановых пакетах (от этих ананалосв всегда была изжога), но это уже совсем другая история.