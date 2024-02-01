Парикмахеры назвали 'гадкие' цвета для волос, которых следует избегать всем женщинам

Известен факт, что красить волосы нужно в цвета, подходящие к определенному типу кожи. Идеально подобранный цвет волос подчеркнет вашу красоту и сделает образ более выразительным.

Эксперты из She Finds перед окрашиванием волос рекомендуют сначала определить ваш тон кожи, используя такие критерии, как загар, цвет вен и сравнение кожи с белой бумагой. Благодаря этим простым методам, вы сможете определить, подходит ли вам теплый, холодный или нейтральный оттенок.

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Как подобрать цвет волос по тону кожи

Определение оттенка кожи – первый шаг к успешному превращению. Если ваша кожа имеет теплый оттенок, вам подойдут медовые и золотисто-светлые цвета волос, которые придадут вашему образу теплоты. Обладательницам темных волос с теплым оттенком кожей подойдут холодные коричневые и теплые коричневые цвета, такие как молочный шоколад или карамель.

Для нейтрального оттенка кожи будут подходить как теплые, так и холодные оттенки волос. Тем более, более теплые тона придадут вашему образу молодости и свежести.

Темная кожа также открывает широкий выбор, но здесь важно учитывать, что для смуглой кожи чаще выбирают тёплые насыщенные оттенки. От глубокого коричневого до багряного.

Какие цвета волос не нужно выбирать

Парикмахер-колорист Джордж Папаниколас советует женщинам с теплыми тонами кожи избегать очень золотистых оттенков. "Вместо этого ищите прохладные, голубые или пепельные оттенки, которые уравновешивают естественное тепло вашей кожи", – сказал профессионал.

Если ваша кожа светлая с прохладными оттенками, избегайте теплых оттенков блонда, таких как золото или карамель – они могут добавить коже розовый оттенок.

Выберите ледяной платиновый блонд или мягкий прохладный блонд или пепельные тона.

Обладательницам кожи с холодными оттенками подойдет кремово-русый балаяж, блонд и каштановый цвет. Следует избегать "теплых" цветов волос, поскольку они будут противоречить холодному оттенку кожи.

Женщины с темной кожей будут выглядеть лучше, если выберут пепельный блонд. "Если у вас холодные оттенки, вам следует избегать слишком холодных или пепельных оттенков цвета волос", — заметил Джордж Папаниколас.

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По его словам, эти оттенки могут сделать вашу кожу "тусклой и вымытой".

"Вместо этого ищите теплые, золотистые или красноватые тона, которые дополняют вашу кожу и помогают придать ей природное тепло", — добавил он.

Для нейтральных тонов кожи советы эксперта:

Светлая кожа с нейтральными оттенками – выбирайте как теплые, так и холодные цвета, например пепельный, золотой, красный, медный и т.д.

Средняя кожа с нейтральными оттенками – ваш цвет средний коричневый, подходящий для всех тонов кожи и всех полутонов.

Темная кожа с нейтральными оттенками – от среднего каштанового до темно-коричневого цвета.

По словам Папаниколаса, люди с нейтральным оттенком кожи пользуются преимуществом большинства оттенков, дополняющих цвет лица, благодаря их положению внутри спектра. Со всем тем, рекомендуется изучить фотографии людей с похожим оттенком, которые уже "примеряли на себя эти цвета". Тогда вы будете уверены, что останетесь довольны внешним видом после окрашивания волос.

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Два цвета волос, которых нужно избегать любой ценой.

Женщины старше 40 лет, желающие изменить свой образ, могут подумать об окрашивании волос. Однако важно выбрать правильный цвет, который подчеркнет их преимущества и скроет недостатки.

Два специалиста по окраске волос, Абдулла Лордет и Даниэль Удох, поделились своими советами о том, какие цвета волос следует попробовать, а каких избегать женщинам старше 40 лет.

1. Пропустите сильно отбеленные образы

Абдулла отмечает, что если вы хотите стать блондинкой, не осветляйте волосы до корней, если вам за 40.

"Если краска для волос или отбеливатель попадает на кожу головы, это может нанести вред коже головы, что может привести к истончению волос", – предупреждает она.

Вместо этого Декер и Удо рекомендуют модный цвет волос "грибной коричневый", который сейчас в моде. Он "имитирует много пепельных тонов" и в конечном итоге это "светлый цвет волос, но немного темнее с серыми и фиолетовыми оттенками".

2. Не будьте слишком темными

Хотя часто нет ничего более утонченного и мощного, чем окрашенные в черный как полоса волосы, этот цвет может показаться слишком резким для зрелых красавиц, и он часто привлекает внимание к тонким морщинкам. "Если ваши волосы редеют, вам не стоит окрашивать волосы в черный цвет. Темные цвета могут подчеркнуть седину", — говорят эксперты.

Важно найти цвет, который дополняет ваш тон кожи и придает волосам здоровый блеск.

Если вы не знаете, с чего начать, оба эксперта рекомендуют попробовать насыщенный шоколадно-коричневый цвет, который достаточно темен, чтобы брюнетки чувствовали себя ошеломляюще, но достаточно светлым, чтобы привлечь внимание на их черты, как глаза и скулы, а не морщины.

Напомним, специалисты, разбирающиеся в парикмахерском искусстве, назвали прически, которые идеально подойдут для женщин с изящными волосами. Эти прически модные, стильные и простые в уходе.

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