Пасха 2024: поздравления на украинском языке и лучшие картинки ко Дню Воскресения Христова

В воскресенье, 5 мая, верующие восточного обряда празднуют Воскресение Христово – светлый праздник Пасхи. В этот день принято поздравлять друг друга и напоминать о Воскресении Иисуса Христа.

Получить приветствие от близких и родных с праздником Пасхи всегда приятно. А еще приятно самим прислать своим знакомым красивые слова и праздничные открытки.

Вас также заинтересует: Не только кулич и яйца: что должно быть в пасхальной корзине

Предлагаем вам выбрать приветствие к Пасхе, чтобы прислать их тем, кто вам не безразличен.

Поздравления с Пасхой в прозе на украинском языке:

Щирі вітання з Великоднем! Нехай у ці світлі дні ваші серця наповняться радістю, вірою та добром. Нехай пасхальне світло осяє ваш дім, а тепло та затишок зігріють душу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай збудуться всі ваші мрії та надії!

З Воскресінням Христовим! Нехай це світле свято подарує вам щиру радість, душевний спокій та віру в краще. Бажаю вам міцного здоров'я, щасливого життя, любові та злагоди у вашій родині. Нехай кожен день буде наповнений добром та світлом!

Христос Воскрес! Нехай це свято принесе у ваш дім мир, щастя та добробут. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, щирої любові та підтримки близьких. Нехай кожен день буде наповнений радістю та світлом!

З Великоднем! Нехай це величне свято подарує вам віру, надію та любов. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай у вашому житті буде багато радості, добра та світла!

Короткие поздравления с Пасхой

Христос Воскрес! Нехай у вашому житті буде світло, радість та мир!

З Великоднем! Бажаю міцного здоров'я, щастя та благополуччя!

Нехай великоднє тепло осяє ваш дім та подарує віру та надію!

Щасливого Великодня! Нехай у вашому житті буде багато радості та добра!

З Воскресінням Христовим! Бажаю вам миру, любові та злагоди!

Нехай це свято Пасхи принесе вам щастя, здоров'я та успіх!

Христос воскрес! Нехай у вашому серці завжди буде місце для віри та любові!

Как красиво поздравить с Пасхой открыткой

Как пожелать хорошей Пасхи Как пожелать хорошей Пасхи

Как пожелать хорошей Пасхи Как пожелать хорошей Пасхи

Как пожелать хорошей Пасхи Как пожелать хорошей Пасхи

Как пожелать хорошей Пасхи Как пожелать хорошей Пасхи

Как пожелать хорошей Пасхи Как пожелать хорошей Пасхи

Как пожелать хорошей Пасхи Как пожелать хорошей Пасхи

Как пожелать хорошей Пасхи Как пожелать хорошей Пасхи

Предлагаем узнать, когда можно печь паски и красить яйца на Пасху.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!