Пасхальная сладкая грудка: готовится очень легко из простых ингредиентов

Друзья, сегодня мы с вами будем готовить праздничное пасхальное блюдо – сладкую грудку.

Готовится очень легко из простых ингредиентов. Обязательно приготовьте.

Пасхальная сладкая грудка.

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1 л молока

500 г яєць (10 шт)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

ваніль або ванільний цукор

Приготуємо солодку грудку:

Обʼєднуємо в мисці: яйца, цукор та ванільний (ванільний цукор). Пробиваємо занурювальним блендером 1 хвилину.

Переливаємо в каструлю яєчну масу, додаємо молоко та перемішуємо вінчиком.

Ставимо на плиту та варимо на повільному вогні помішуючи, доки не почне відділятися сироватка.

Варимо нашу яєчно-молочну масу на повільному вогні, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, поки не почне відділятися сироватка.

Коли маса буде неоднорідною, утвориться багато грудочок, відокремиться сироватка - знімаємо з плити.

Беремо миску, ставимо сито, зверху кладемо марлю та виливаємо нашу яєчну масу. Підвʼязуємо кінці марлі та підіймаємо. Сироватка буде продовжувати стікати.

Лишаємо нашу солодку грудку в такому стані на ніч.

Прибираємо марлю, нарізаємо та смакуємо.