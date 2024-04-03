Паска, которая всегда удается даже у новичков в кулинарии: секретный рецепт без дрожжей

Если вы еще не имели возможности приготовить паску на Пасху, то сейчас идеальный момент, чтобы это попробовать! Она гарантированно станет украшением вашего праздничного стола.

Команда UAportal вместе с Shuba советует попробовать уникальный рецепт паски, который не требует дрожжей. Она напоминает кекс и является отличным вариантом для тех, кто не желает тратить время на приготовление дрожжевого теста. Этот рецепт позволяет экспериментировать и добавить любимые ингредиенты, такие как апельсиновая цедра, цукаты или орехи, что сделает выпечку особенно ароматной и вкусной.

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Как приготовить паску без дрожжей

Ингредиенты для 3-х порций:

мука пшеничная – 500 г;

масло сливочное 82% - 200 г;

сахар – 180 г;

молоко 3,2% - 200 мл;

большое куриное яйцо – 4 шт.;

изюм, цедра лимона – по своему вкусу;

разрыхлитель – 7 г;

соль, ваниль – по своему вкусу.

Приготовление:

Взбиваем мягкое сливочное масло с сахаром до получения воздушной массы. Затем, не прекращая взбивания, вводим яйца по одному. К этой смеси добавляем натертую лимонную цедру, ванилин и молоко комнатной температуры, аккуратно перемешиваем до однородности. В другой емкости смешиваем муку, разрыхлитель и щепотку соли. Просеиваем эту сухую смесь в яично-масляную основу, тщательно смешиваем. Изюм заливаем кипятком, оставляем на пять минут, затем сцеживаем воду, просушиваем его, обваливаем в муке и добавляем в тесто. Распределяем тесто по формам, заполняя их не более чем на половину и выпекаем в духовке, разогретой до 160°C, в течение 30 минут.

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.

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