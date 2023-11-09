Печенье и сладости для собак: почему такая трапеза может стать последней

Правильное кормление ваших домашних питомцев станет залогом их здоровой и счастливой жизни. На этом настаивают ветеринары.

Специалисты по Animal Report отмечают, если ваша собака проглотит сладости, печенье или шоколад, это не станет для него ядом, однако если это будет случаться часто, то собака может серьезно заболеть.

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"Как правило, маленького кусочка шоколадного печенья недостаточно, чтобы вызвать токсические эффекты у собаки среднего или большого размера. Однако важно помнить, что любое количество шоколада может быть вредным, особенно для собак маленьких пород или собак с заболеваниями", — отметили специалисты.

Почему шоколад вреден для собак

Дело в стимуляторе, содержащемся в какао бобах. По своим свойствам он похож на кофеин. Собаки метаболизируют теобромин гораздо медленнее, чем люди, что приводит к накоплению его токсических уровней в их системе. Симптомы отравления теобромином включают беспокойство, учащенное дыхание и, в тяжелых случаях, судороги.

Самый опасный для собак темный шоколад и шоколад для выпечки. Смертельной дозой для некоторых собак может стать плитка шоколада.

Какие сладости токсичны для собак

Ветеринары утверждают, что сахар и современные подсластители неестественны для пищеварительной системы. Употребление сладостей может вызвать расстройство желудка и дисбаланс бактерий, обитающих в кишечнике.

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После поедания сладостей у собак может появиться рвота, диарея, состояние собаки может значительно ухудшиться. Также это чревато четырехлапым ожирением, диабетом, проблемами с зубами и т.д.

Даже ксилит и другие искусственные подсластители вызывают расстройство желудка, повреждение печени, гипогликемию (аномально низкий уровень сахара в крови), судороги, печеночную недостаточность и даже смерть.

Не стоит кормить собаку и сладкими фруктами, поскольку они могут вызвать почечную недостаточность.

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