Пейте воду и прогуляйтесь: что делать при переедании, чтобы улучшить свое состояние

Часто случается так, что мы переедаем, особенно во время праздников или других торжеств. Это может привести к неприятным ощущениям, таким как тошнота, вздутие живота, распирание, головная боль.

Об этом пишет Web.MD.

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Чтобы облегчить состояние после переедания, можно воспользоваться следующими советами:

Прогуляйтесь. Легкая прогулка поможет стимулировать пищеварение и выровнять уровень сахара в крови.

Выпейте воду. Чашка воды после приема пищи поможет вашему организму избавиться от лишней соли, а также убережет вас от запоров.

Откажитесь от газировки. Газированная вода может усилить дискомфорт, связанный с распиранием.

Спланируйте следующий прием пищи. Не стоит отчаиваться, если вы сильно переборщили с калориями. Просто на следующий день продолжайте питаться, как обычно, пить достаточно воды и соблюдать привычный режим.

Ешьте медленно. Желудку нужно около 20 минут, чтобы сообщить мозгу, что он полон. Если вы съели слишком многое за первые 10 минут, вы не дали своему мозгу возможности осознать это.

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