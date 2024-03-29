Пенсионер с неисправным металлоискателем нашел самый большой самородок золота в Англии (фото)

Охотник за сокровищами обнаружил самый большой самородок золота, когда-либо найденный в Англии, несмотря на неисправный металлоискатель. Находку уже оценили в 37 000 долларов.

Как сообщает издание bristolpost.co.uk, 67-летний Ричард Брок ехал три с половиной часа от своего дома в Сомерсете, чтобы присоединиться к организованной экспедиции на сельскохозяйственные угодья в Шропширских холмах.

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По прибытии обнаружил, что у него возникли трудности с металлоискателем, и ему пришлось прибегнуть к использованию старого устройства, даже не работавшего должным образом. И уже через несколько минут Ричард, уже 35 лет занимающийся поиском металлов, обнаружил самую большую находку в своей жизни – золотой самородок весом 64,8 г.

Кусок золота, который нашел Брок, отправили на аукцион. Уже принимаются ставки на этот уникальный золотой самородок. Известно, что начальная цена на него составляет не менее 37 800 долларов, но ожидается, что его стоимость может вырасти значительно выше этой суммы.

Брок, занимающийся поиском металла уже 35 лет, заявил, что даже не мог поверить в свое открытие. Это открытие произошло наперекор всем ожиданиям и сделало поисковика известным не только среди любителей-охотников за сокровищами, но и во всем мире археологии.

Аукцион завершится 1 апреля, и уже сейчас ожидается значительный интерес к этому чрезвычайному золотому самородку.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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