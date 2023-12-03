Пепел поднялся на трехкилометровую высоту: началось извержение вулкана Марапи в Индонезии (фото и видео)

Власти Индонезии объявили самый высокий уровень опасности из-за извержения вулкана Марапи. Столб пепла уже поднялся на высоту 3000 метров.

Как сообщает NDTV, вулкан высотой 2891 метр начал извергаться в 14:54 по местному времени.

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Вулканическое агентство Индонезии сообщило, что извержение вулкана сопровождалось землетрясением магнитудой 5,7. В настоящее время столбы пепла покрывают районы вокруг вулкана, включая город Паянгкаранге, расположенный в 10 километрах от вулкана.

Жителям населенных пунктов, расположенных вокруг вулкана, рекомендуется носить маски, чтобы защититься от дыма и пепла.

Вулкан Марапи – активный вулкан, расположенный на северо-западе острова Суматра. Он извергался несколько раз за последние годы, в том числе в 2010 году, когда из-за вулканического пепла погибли более 300 человек.

Напомним, в Исландии вулкан готовится к извержению. Из-за "магматического тоннеля" протяженностью 16 км власти эвакуировали несколько населенных пунктов.

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