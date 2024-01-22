Перед тем, как наказать ребенка, задайте ему 3 вопроса: лайфхак доверительных отношений

Как наказать ребенка и при этом сохранить с ним доверительные отношения?

Кстати, читайте до конца, там вас ждет интересный тест на профспособность как мать (или отца).

Так вот, перед наказанием ребенка, спросите его:

Далее текст на языке оригинала

1: “Ти розумієш яке правило ти зараз порушив(ла)?"

Не можна карати за те, про що ви раніше не домовлялись. Покарання не має відбуватись через вашу емоційну втому, тільки тому, що ви більше не витримуєте погану поведінку дитини.

Дитина має розуміти, що зараз її карають не тому що у батька поганий настрій, а тому що вона порушила раніше встановлені правила.

Питання №2: “Чи ти розумієш, навіщо тобі дотримуватись того правила?"

Будь-яке правило, яке ви намагаєтесь змусити дитину дотримуватись має містити в собі вигоду для дитини. Вона має розуміти, що це правило існує не тому що батьки самодури, а тому що воно їй вигідно і принесе користь або зараз, або згодом.

Питання №3: “Пам'ятаєш, про яке покарання ми домовлялися якщо ти порушиш це правило?"

Якщо дитина відповідає “так", то в цей момент у неї формується розуміння, що “репресії", які ви зараз здійснюватиме, — наслідок її вибору, а не ваше бажання заподіяти їй зло.

І цей механізм допоможе вам навіть не стільки скорегувати поведінку дитини та зберегти з нею стосунки, скільки навчити її критичному для дорослого життя стратегічного навику “причина-наслідок".

Тепер головне:

Якщо дитина не здатна відповісти на УСІ ці три питання — то карати її НЕ можна. І це не її, а ваша проблема.

Або правила надто складні та незрозумілі.

Або їх дуже багато.

Або ви взагалі не створили чітку систему правил.

Або ви не допомогли дитині засвоїти та запам'ятати ці правила.

Що робити якщо дитина юлить, каже “я не знаю ні про які правила, не розумію, про що ти, не було такого" — це вже історія для окремої теми.

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А ось і обіцяне тест-питання: “Чим відрізняється покарання від жорсткого ставлення до дитини?" (подумайте зараз самі, перед тим як дивитись відповідь)

Відповідь: під час покарання дитина НЕ відчуває себе приниженою та ображеною.

Джерело.