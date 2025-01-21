Переход от зимы к весне: когда украинцы отмечают Сретение

Сретение – праздник, символизирующий завершение зимних холодов и постепенное приближение весны. Это последний из великих христианских праздников перед началом Пасхального поста. Хотя морозы еще могут держаться, а снег иногда обильно покрывает землю, воздух уже наполняется весенним настроением.

Этот праздник отмечается 2 февраля и имеет как религиозное, так и народно-обрядовое значение. В прежние времена наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошей. В церквях на Сретении проводятся торжественные богослужения, освящаются вода и свечи.

Религиозное значение Сретение В этот день христиане вспоминают событие, описанное в Евангелии, которое произошло на 40-й день после рождения Иисуса Христа. Его родители – Богородица Мария и Иосиф – принесли младенца в храм, чтобы посвятить его Богу и совершить символическую жертву.

По традициям того времени, в жертву приносили ягненка и голубя. Если семья была бедна, разрешалось принести две голубки. Поскольку земная семья Иисуса была несостоятельной, они принесли именно две голубки, часто изображаемые на религиозных иконах.

В храме Мария и Иосиф встретили старца Симеона, который всю жизнь ждал встречи с Мессией. Увидев Иисуса, он понял, что его ожидания сбылись. Симеон пророчествовал величие Иисуса, а также предсказал страдания, ожидающие его и его мать. Согласно преданию, Симеон умер на следующий день, достигнув более 300 лет.

Сретение является особым праздником в христианстве, поскольку одновременно чествует и Бога, и Богородицу.

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Народные традиции и обычаи В народном календаре Сретение было днем, когда люди не брались за тяжелую работу, а наблюдали за природой. В этот день говорили, что "Февраль к марту в гости едет", и какая погода победит – такова будет до конца месяца.

Этнографы называли этот праздник также Зимобором или Громницами. Последнее название связано с освященными свечами, которые хранили в доме, зажигали во время гроз, чтобы защитить жилище от молнии, или клали в руки тем, кто отходил в другой мир. Освященную воду из Сретения считали целебной: ею натирали больные места, благословляли сыновей перед военным походом и давали пить от недугов.

Приметы на Сретение Народные приметы помогали предсказать погоду и урожай. Например:

Солнечный день обещал много снега в будущем.

Если на Сретенье крыша капает – год будет неурожайным.

Снег утром – к хорошему урожаю ранних хлебов, днем – к среднему, вечером – к недороду.

Теплая и оттепель указывали на раннюю весну, а метели обещали позднее и холодное потепление.

Сретение полно как религиозных, так и народных традиций, сочетающих веру и наблюдение за природой, наполняя праздник особым содержанием.

Напомним, мы уже писали, на какую дату приходится Пасха в 2025 году.

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