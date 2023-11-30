Первый уровень опасности: украинцев предупредили о непогоде

В Украине на первый день зимы объявлено метеорологическое предупреждение о непогоде. Синоптики предупредили о первом уровне погодной опасности, желтом.

По данным специалистов Укргидрометцентра, 1 декабря в Карпатах и Закарпатье ожидаются значительные снег и дождь. Ночью и утром прогнозируется гололедица, на дорогах образуется гололедица.

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Также на высокогорье восточной части Закарпатской области и высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

Синоптики сообщили, что в большинстве областей, 1 декабря, ожидается небольшой снег и мокрый снег с переходом дождь.

"Днем на Левобережье умеренные дожди; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные осадки. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица", — говорится в сообщении.

Ветер обещает быть умеренным. Юго-восточное направление с переходом на юго-западное.

Ночью ожидается от нуля до 5 градусов мороза, днем от 2 до 3 тепла. В центральных, восточных областях и в Закарпатье до 7 градусов тепла, а в южных областях от 8 до 13 градусов со знаком плюс.

В Киеве и области также будет снижаться. Ночью и утром местами здесь ожидается гололедица, на дорогах местами гололедица.

Напомним, из-за непогоды 26-27 ноября в Украине погибли 12 человек, 23 пострадали, среди них двое детей.

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