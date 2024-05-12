Перья и цветной мех: названы 5 трендов зимы – 2024

В этом сезоне можно удивлять и восхищать необычными трендами – перьями, цветным мехом и дубленками а-ля 90-х. Как можно красиво стилизовать эти акценты подскажет Рвдиотрек.

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Цветной мех

Можно купить одежду полностью сшитую из меха или акцентную вещь с меховыми деталями. Также в моде – меховые шапки. Одно условие: мех должен быть искусственным.

Птичьи перья

Наденьте платье или юбку из ткани, создающей эффект птичьих перьев и вы – самая модная девушка на вечеринке.

Галстук

Элегантно, строго и очень хорошо. Можете надеть черный галстук поверх белой рубашки или заправить низ галстука в брюки или юбку.

Дубленка

Дубленки а-ля 20-летней давности снова в моде.

Бархат

Для особых событий выбирайте костюмы или пиджаки из бархата. Выглядит изысканно и дорого.

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