Пес с помощью обоняния нашел раковую опухоль у своей хозяйки

Лабрадор вынюхал рак груди своей обладательницы и спас ей жизнь. После этого женщина решила создать благотворительную организацию, спасающую от рака.

Как сообщает DailyMail, жительница Британии Клер Гест вывезла на авто своих трех собак, чтобы они погуляли на природе. Двое собак сразу выскочили из багажника, когда она его открыла, а вот лабрадор Дэйзи даже не тронулась с места. Сначала она смотрела на Клэр, а затем мордой начала толкать ее в грудь.

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Клер сначала не обратила внимание на поведение собаки и вытолкала ее из багажника. Собаки играли, а сама Клер коснулась места на груди, в которое ее тыкала мордашкой Дейзи. Так она нащупала в молочной железе какое-то образование, напоминающее комок.

Женщина обратилась к врачу, диагностировавшему у нее злокачественную опухоль. Врач сказал, что опухоль обнаружили вовремя, потому что она уже разрослась и стала "агрессивной". Любое промедление могло означать, что операция уже не поможет.

После операции и лучевой терапии Клэр Гест излечилась и решила больше времени посвятить проблемам рака у женщин. Она уверена, что "рак имеет запах", иначе она не может объяснить, как собаке Дейзи удалось диагностировать ее опухоль.

Этот случай вдохновил Клер и стала соучредительницей благотворительной организации Medical Detection Dogs.

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