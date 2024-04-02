Постные картофельные зразы с грибами
Картофельное тесто:
1 кг картофеля (6-8 штук)
соль40 г
кукурузного крахмала (4 ч. л.)
60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)
Грибная начинка:
300 г грибов (8-9 шт)
1 луковица
соль
перец
масло для жарки
манная крупа или сухари для панировки
Приготовим картофельное тесто:
Чистим, режем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.
Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить, примерно 100 мл.
Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.
Перекладываем картофель в миску, добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем.
Затем вливаем небольшими порциями бульон и все еще раз тщательно перемешиваем.
Берем кусочек теста в руки, если оно эластичное и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.
Приготовим начинку:
Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Добавляем соль и перец, перемешиваем.
Снимаем щ плиты и отставляем до охлаждения.
Приготовим картофельные зразы с грибами:
Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях.
Мойте руки водой после каждого зраза, так легче будет работать с тестом.
Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.
Дайте им остыть и наслаждайтесь