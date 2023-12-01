Пикантный и полезный рецепт плова с тыквой
Этот плов по рецепту от Shuba имеет пикантный тыквенный привкус, быстро готовится и удивит ваших гостей. Идеально на ужин.
Ингредиенты:
Тыква – 300 г
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Чеснок, зубчики – 4 шт.
Рис – 200 г
Консервированная фасоль – 200 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Приправа к плову – по вкусу
Масло подсолнечное – 100 мл
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Способ приготовления:
Тыкву лук и чеснок нарежьте, морковь натрите.
В толстостенной кастрюле обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте тыкву, чеснок, соль, перец, специи, перемешайте и обжарьте в течение 4-5 минут.
Добавьте фасоль, промытый рис и залейте водой, чтобы она покрывала рис на 3 см. Накройте крышкой, и тушите на маленьком огне 30 минут. Перемешайте, при необходимости добавьте воду. Готовьте еще 15 минут под крышкой.
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