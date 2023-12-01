Пикантный и полезный рецепт плова с тыквой

Этот плов по рецепту от Shuba имеет пикантный тыквенный привкус, быстро готовится и удивит ваших гостей. Идеально на ужин.

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 4 шт.

Рис – 200 г

Консервированная фасоль – 200 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приправа к плову – по вкусу

Масло подсолнечное – 100 мл

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Способ приготовления:

Тыкву лук и чеснок нарежьте, морковь натрите.

В толстостенной кастрюле обжарьте лук с морковью до мягкости. Добавьте тыкву, чеснок, соль, перец, специи, перемешайте и обжарьте в течение 4-5 минут.

Добавьте фасоль, промытый рис и залейте водой, чтобы она покрывала рис на 3 см. Накройте крышкой, и тушите на маленьком огне 30 минут. Перемешайте, при необходимости добавьте воду. Готовьте еще 15 минут под крышкой.

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