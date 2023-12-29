Пикантный новогодний салат: рецепт свеклы с айвой

Этот салат не только вкусен, но и оригинален. Необычное сочетание свеклы с айвой удивит ваших гостей. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Свекла – 500 г

Айва – 500 г

Оливковое масло – 5 ст. л.

Уксус яблочный – 1 ст. л.

Грецкие орехи – 1/3 стакана

Корень имбиря свежий – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень

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Способ приготовления:

Помойте свеклу и приготовьте удобным для вас способом – отварите или заверните в фольгу и запеките в духовке.

Очистите свеклу чистую и свежую айву. Натрите на крупной терке. Выложите в миску.

Добавьте масло, уксус, измельченные орешки, тертый на мелкой терке кусочек имбиря, соль и перец. Перемешайте, разложите в порционные стаканчики или мисочки и украсьте.

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