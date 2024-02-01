Питаются улитками и улитками: новый вид змей случайно обнаружили в Китае (фото)

Команда учёных из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета объявила об обнаружении нового вида змеи в горном лесу провинции Юньнань.

Змея, получившая название Pareas guanyinshanensis, или змея Гуаньиньшань, имеет длину около 60 см и ведет ночной образ жизни, охотясь на улиток, пишет Newsweek.

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По данным ученых, Pareas guanyinshanensis принадлежит к группе змей, которые питаются исключительно слизнями и улитками. Это дает им эволюционное преимущество, ведь конкуренция за эту пищу гораздо меньше.

Змея имеет коричневую окраску с черными полосами и желто-красную или желтовато-коричневую голову. Ее живот и хвост украшены розовато-желтым цветом.

Этот вид ведет ночной образ жизни, охотясь на улиток во тьме.

Pareas guanyinshanensis встречается только в природном заповеднике Гуаньиньшань, что делает его эндемичным видом.

Ученые надеются, что это исследование поможет сохранить Pareas guanyinshanensis и его природную среду.

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