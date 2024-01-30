Пицца для ленивых: рецепт сырно-колбасных палочек

Эти вкусные палочки с ароматной начинкой из кетчупа, колбасы и творога – отличная закуска для семейного обеда или вечеринки. Они готовятся быстро и просто из доступных ингредиентов.

Кроме того, вы можете варьировать вкусы палочек в зависимости от ваших предпочтений. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Слоеное тесто дрожжевое – 450 г

Твердый сыр – 150 г

Колбаса салями – 100 г

Кетчуп – 150 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Кунжут белый – 30 г

Кунжут черный – 30 г

Читайте также: Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом

Приготовление:

Сыр и колбасу натрите на крупной терке. Листья теста раскатайте на посыпанной мукой поверхности до размера 30х30 см. Смажьте один лист теста кетчупом, равномерно распределите по нему натертые сыр и колбасу. Второе письмо теста также смажьте кетчупом и накройте им первое письмо с начинкой. Тесто нарежьте на полоски шириной 4 см. Закрутите в спиральки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут. Взбейте яйцо и смажьте им спираль. Посыпьте двумя видами кунжута. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15-17 минут до золотистого цвета.

Советуем также обратить внимание на рецепт жареного хека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !